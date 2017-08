Jak miała wyglądać "Liga Sprawiedliwości" George'a Millera?

3 2 1



Świat czeka na premierę, a tymczasem Jay Baruchel zdradził w udzielonym niedawno wywiadzie, jak mogły potoczyć się kinowe losy Batmana, Supermana i Wonder Woman. Aktor ujawnił szczegóły z niezrealizowanego projektu filmu filmu, który miał wyreżyserować George Miller ). Baruchel miał wcielić się w czarny charakter, Maxwella Lorda. W obsadzie byli też Armie Hammer (Batman), D.J. Cotrona (Superman), Megan Gale (Wonder Woman) i Adam Brody (Flash). Film miał trafić do kin w 2009 roku, ale projekt upadł ze względu na szereg różnych czynników, m.in. strajk scenarzystów., wspomina aktor.Zapytany o to, jak miał wyglądać film, Baruchel powiedział:Jako przykład aktor opisał scenę, w której Maxwell Lord przejmuje kontrolę nad Clarkiem Kentem.Według scenariusza Lord miał krwawić z nosa, kiedy tylko przejmował władzę nad czyimś umysłem. Kontrolowanie Supermana miało jednak spowodować krwotoki z każdego otworu w jego głowie., opisuje Baruchel O filmie Millera mia opowiedzieć dokument. Na razie data jego premiery jest nieznana.