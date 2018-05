Jamie Foxx zostanie gwiazdą "Spawna"?

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że Todd McFarlane znalazł gwiazdę swojego komiksowego widowiska. Ofertę zagrania głównej roli otrzymał Jamie Foxx Aktor już kiedyś ubiegał się o rolę. Było to w 2013 roku, kiedy grał w innym komiksowym widowisku -. Wtedy jednak z projektu nic nie wyszło.Komiks opowiada o pracującym dla CIA najemniku Alu Simmonsie, który zostaje zdradzony i zabity. W piekle podpisuje jednak pakt z demonem znanym jako Malebolgia i wraca na Ziemię, by móc zobaczyć ponownie swoją żonę. Nie przewidział że sam zostanie zamieniony w demoniczną istotę.Film powstanie dla Blumhouse. McFarlane zapowiada brutalną i mroczną opowieść pomyślaną o kategorii R.