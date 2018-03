Jon Hamm zostanie obsesją Natalie Portman

Getty Images © Rich Polk



) dołączy do obsady filmu. Gwiazdą obrazu jest Natalie Portman Scenariusz zainspirowała teoria, jakoby kosmonauci, którzy spędzili zbyt dużo czasu w kosmosie, na Ziemi zaczynają tracić kontakt z rzeczywistością. Portman wcieli się w astronautkę, która po długiej misji wraca na Ziemię. Kobieta nie potrafi wrócić do normalności i jej rzekomo idealne życie rozpada się na kawałki na jej oczach. Hamm zagra astronautę, kolegę bohaterki, na którego punkcie ta zaczyna mieć obsesję po powrocie z kosmosu.Twórca Noah Hawley całość wyreżyseruje. Autorami scenariusza są Brian C. Brown Elliott DiGuiseppi , a jedną z producentek jest Reese Witherspoon , która pierwotnie miała też zagrać główną rolę.