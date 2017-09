Katie Holmes gwiazdą filmu akcji twórcy "Nikt nie przeżył"

Szykujcie się na kolejny film akcji z kobietą w roli głównej. W Toronto ogłoszono, że Ryûhei Kitamura ) nakręci, którego gwiazdą będzie Katie Holmes ).Aktorka wcieli się w oficer piechoty morskiej, weteranki walk na pierwszej linii frontu. Po powrocie do kraju chce tylko spokoju, by wyleczyć odniesione psychiczne rany. Dlatego też zostaje odźwierną/stróżem w historycznym apartamentowcu w Nowym Jorku. Niestety jest on celem grupy brutalnych najemników. Kobieta musi stanąć do nierównej walki.W obsadzie jest również Jean Reno . Scenariusz przygotowali Lior Chefetz Harry Winer na podstawie pomysłu Grega Williamsa i Matta McAllestera.