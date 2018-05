Kevin Hart w remake'u komedii z Billem Cosbym

Getty Images © Christopher Polk

Wraca pomysł remake'u komediiz 1974 roku. Gwiazdą nowej wersji ma być Kevin Hart Projekt jest w planach studia Warner Bros. od lat. Swego czasu mieli w nim zagrać Will Smith Smith wciąż jest zaangażowany w film, ale jedynie jako producent.W oryginale wystąpili Sidney Poitier Bill Cosby . Zagrali oni kumpli, którzy bardzo chcieli zabawić się w nielegalnym klubie, do którego wstęp mają tylko stali goście. W końcu udaje im się trafić do środka. Tak zaczyna się noc pełna szalonych zwrotów akcji...Obecnie trwają poszukiwania reżysera.