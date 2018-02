Kiedy początek zdjęć do "To: rozdział 2"?

3 2 1



Już od dawna wiemy, żetrafi do kin na początku września 2019 roku. Kiedy jednak rozpoczną się zdjęcia, tego dotąd nie podano. Portal Omega Underground twierdzi jednak, że zna datę.Jeśli wierzyć doniesieniom strony, pierwszy klaps padnie 18 czerwca. Zdjęcia zakończą się pod koniec października lub na początku listopada. Jak więc widać, pozostało już niewiele czasu. Należy zatem spodziewać się, że już wkrótce poznamy nową obsadę.Akcja filmu rozgrywać się będzie 27 lat po wydarzeniach pokazanych w. I choć zobaczymy w nim aktorów znanych z części pierwszej, to większość czasu ekranowego przeznaczonych będzie dla dorosłych wersji postaci. Póki co nie wiemy nic na temat tego, kto się w nie wcieli, choć Jessica Chastain jest powszechnie typowana do roli Bev.