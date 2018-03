Kim są nowe postacie z sequela "Spider-Man: Homecoming"?

Zdjęcia na planie kontynuacjiruszają za dwa miesiące, a castingi trwają już od jakiegoś czasu. Według najnowszego przecieku reżyserka castingu Sarah Finn wciąż poszukuje odtwórców dwóch dużych ról.Pierwsza z tych postaci to czarny charakter. Co ciekawe, studio nie szuka aktora o konkretnym pochodzeniu etnicznym. Co więcej - zakłada ewentualność, że w postać wcielić się może zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Warunek jest jeden: wiek w przedziale 30-45 lat. Wygląda na to, że reżyser Jon Watts i spółka idą za ciosem poprzedniego filmu i nie boją się odświeżania przeciwników Spider-Mana - tak jak stało się w przypadku Vulture'a.Wymagania do drugiej roli są ciut bardziej precyzyjne. Poszukiwany jest mężczyzna w wieku 18-24 lat, który wcieli się w ucznia liceum. To podobno duża rola dla kogoś, kto ma porównywalną do Toma Hollanda pierwszoplanową charyzmę.Jak myślicie, o jakie postacie może chodzić?Premierę filmu zapowiedziano na 5 lipca 2019.