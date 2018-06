Kinogranie, Przegląd Filmów o Tematyce Muzycznej, od 4 lipca

Malowniczo położony Augustów – otoczony lasami Puszczy Augustowskiej. Z kilkoma jeziorami, rzekami i Kanałem Augustowskim, już po raz piąty, na początku lipca stanie się płaszczyzną harmonijnego przenikania dwóch dziedzin sztuki i pretekstem do rozwijania dwóch pasji – kina i muzyki., to wyjątkowe, kameralne i urokliwe wydarzenie kulturalne, którego organizatorem jest Dyskusyjny Klub Filmowy Kinochłon, zdobywca nagrody PISF dla najlepszego klubu w Polsce w 2015 roku.V edycja wydarzenia rozpocznie sięi potrwa do. Znakiem szczególnym Przeglądu jest połączenie projekcji filmowych, koncertów i wyjątkowych miejsc w których się odbywają. W tym roku postawiliśmy na kultowe filmowe soundtracki, a na mapie wydarzeń Kinogrania pojawiają się nowe miejsca – pośród kinowej sali, Amfiteatru Miejskiego nad Neckiem i pokładem statku Żeglugi Augustowskiej – zaprosimy Państwa także na Błonia nad rzeką Nettą. Nasze wydarzenie to, poza koncertami i projekcjami filmowymi, także goście, prowadzący i piknik muzyczno-filmowy.Gospodarzem Przeglądu, prowadzącym spotkania z gośćmi będzie Ryszard Jaźwiński z programu Trzeciego Polskiego Radia, który w tej roli sprawdza się znakomicie od drugiej edycji Kinogrania. Wspomniana Trójka, jak w latach poprzednich objęła patronatem Kinogranie.Filmem otwarcia będą, a Ryszard Jaźwiński porozmawia przy okazji seansu z Tomaszem Kolankiewiczem, filmoznawcą i kuratorem filmowym. Drugi dzień także stawia na film –i muzyczno-filmowa rozmowa między Michałem Walkiewiczem, redaktorem naczelnym Filmwebu i Ryszardem Jaźwińskim. Trzeciego, czwartego i piątego dnia Kinogranie na wychodzi na podwórko – będzie muzyczno-filmowy piknik z Legalną Kulturą i Adrian Łucejko Custom Bikes, a na deser plenerowe projekcje. A ostatnie dwa dni Przeglądu to jego stałe punkty – seans niemy z muzyką na żywo w Amfiteatrze Miejskim nad Neckiem, pokażemy Państwuz 1928, który muzycznie zilustruje Jacaszek i wisienka na torcie tego dnia – pokaz Tomasza Knittla i spotkanie z reżyserem – także w amfiteatrze. Dzień zamknięcia V edycji Kinogrania to koncert Brodki na pokładzie statku, podczas rejsu po augustowskich jeziorach.(1994) – reż. Oliver Stone gość: Tomasz Kolankiewicz(2017) – reż. Edgar Wright gość: Michał Walkiewicz(1994) – reż. Quentin Tarantino (2011) – reż. Nicolas Winding Refn (Błonie nad Nettą)(1928) – reż. Jean Epstein – seans niemy z muzyką na żywo w wykonaniu Jacaszka (2016) – reż. Tomasz Knittel gość: Tomasz Knittel Brodka – koncert na pokładzie statku Swoboda