Kinowa wersja serialu "Bob's Burgers" w 2020 roku

Rodzina Belcherów podąża tą samą drogą, co wcześniej Simpsonowie. Po latach bawienia widzów telewizyjnych, teraz spróbują podbić serca widowni kinowej.20th Century Fox ogłosiło, że powstanie kinowa wersja serialu. Co więcej, studio już ogłosiło, kiedy film zobaczymy. Premiera została wyznaczona na 17 lipca 2020 roku.Na razie ten weekend animacja ma wyłącznie dla siebie. Tydzień wcześniej jednak do kin ma trafić, a tydzień później któraś z ekranizacji komiksów DC Comics.Choć serial ma już swoje lata – miał premierę w 2011 roku – to jest obecnie na fali. Ledwie kilka tygodni temu zdobył nagrodę Emmy dla najlepszego serialu animowanego.Szczegóły kinowej fabuły nie są na razie znane.opowiada o prywatnych i zawodowych perypetiach członków rodziny Belcherów. Twórczynią serialu jest Loren Bouchard , a głosu Bobowi Belcherowi użycza H. Jon Benjamin , znany też jako Sterling Archer z animowanego serialu