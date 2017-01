Kinowy "Slender Man" ma już reżysera

W ubiegłym roku informowaliśmy o planach realizacji filmu. Teraz w końcu producenci ruszają z projektem. Obraz zyskał właśnie reżysera, którym został Sylvain White ).Slender Man to postać wymyślona przez Erica Knudsena. Ma swoje źródła w konkursie fotograficznym portalu Something Awful. Zadaniem było dorzucenie do zwyczajnej fotografii jakiegoś nadnaturalnego elementu. I tak narodził się wysoki, ubrany w garnitur i pozbawiony twarzy Slender Man. Dopiero później Knudsen obudował go mitologią: to istota terroryzująca dzieci, potrafiąca skłaniać ludzi do okrutnych czynów i kierowana niejasnymi pobudkami.Projekt powstanie dla Screen Gems.