Kolejne sezony "Peaky Blinders" plus... balet?

Twórca serialu Steven Knight ma dobrą wiadomość dla wszystkich fanów. Piąty sezon nie będzie ostatnim. W planach jest też spin-off. Nie zobaczycie go jednak w telewizji, ponieważ przyjmie on formę baletu! Knight nie podał żadnych szczegółów. Portal Deadline twierdzi jednak, że obecnie trwają rozmowy na temat realizacji szóstego i siódmego sezonu. Jednak wiążąca umowa nie została podpisana. Knight ujawnił, że pierwotnie planował serial zakończyć na piątym sezonie. Zmienił zdanie widząc jaką popularnością i miłością fanów cieszy się projekt. Zapowiada też, że większość obsady - w tym Cillian Murphy - powrócą w kolejnych częściach serialu.Sezon czwartybył najlepiej oglądanym serialem stacji BBC Two w 2017 roku. Sezon piąty będzie miał swoją premierę w przyszłym roku.