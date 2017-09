Kolejny spór w rodzinie "Szybkich i wściekłych"?

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Czyżby szykował się kolejny spór w rodzinie? Ledwie ochłonęliśmy po słownych przepychankach Vina Diesela Dwayne'a Johnsona , gdy ognia do pieca postanowił dołożyć Tyrese Gibson Wszystko zaczęło się od opublikowanego w mediach społecznościowych zdjęcia, na którym Johnson podpisuje jakiś dokument. Fani od razu doszli do wniosku, że to kontrakt na główną rolę w spin-offieSprawę niespodziewanie postanowił skomentować Gibson wcielający się w serii w postać złotoustego Romana. Aktorowi nie spodobało się, że Johnson zamierza kręcić własny film, opóźniając w ten sposób realizacjęktórych premierę zaplanowano na 19 kwietnia 2019 roku. Gibson żalił się również, iż kolega z planu nie odpowiada na jego sms-y.Wkrótce potem aktor opublikował kolejną wiadomość do fanów. Pisał w niej m.in.:Po jakimś czasie posty Gibsona zniknęły z jego fanpage'ów. Być może aktorowi udało się wreszcie skontaktować z Johnsonsem. Myślicie, że wszystko sobie wyjaśnili?