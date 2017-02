Kto przejmie widowisko "The Batman"?

Getty Images © Imeh Akpanudosen



Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Getty Images © Brendon Thorne



Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



Getty Images © Emma McIntyre



Wczoraj światem wstrząsnęła wiadomość, że Ben Affleck nie będzie reżyserem. Od tego wydarzenia minęło ledwie 24 godziny, a w sieci już jest dostępna lista kandydatów, którzy mogą przejąć widowisko.Kto ma szanse? Oto pretendenci: Matt Reeves – reżyser. Jak podawaliśmy wczoraj, jest ponoć kandydatem numer jeden. Gavin O'Connor – jego szanse są również duże, ponieważ wyreżyserował, w którym to filmie główną rolę grał Ben Affleck George Miller – niedawno współpracował z Warner Bros. przy widowisku Matt Ross – aktor znany między innymi z serialu, który jednak zwrócił na siebie uwagę Hollywood niezależnym filmem Denis Villeneuve – jego szanse są znikome, chyba że Warner Bros. zdecyduje się poczekać z realizacją Villeneuve podpisał bowiem właśnie kontrakt na reżyserięUtrata reżysera przezpodtrzymuje tradycję widowisk Warner Bros. i DC Comics.został osierocony już dwukrotnie i wszystko wskazuje na to, że prace nad filmem zaczynają się od zera. Wchodząca w tym roku do kinrównież przechodziła zawirowania straciwszy pierwszą reżyserkę.O tym, żejest w opałach, mówiło się już od jakiegoś czasu. Zdjęcia do filmu miały się rozpocząć wiosną. Ale niedawno ujawniono, że scenariusz widowiska, nad którym pracował m.in. Affleck , wciąż nie jest gotowy. W pewnym momencie aktor powiedział wręcz, że nie podejmie się reżyserii filmu, jeśli nie będzie w pełni usatysfakcjonowany przygotowaną fabułą.Teraz wszyscy zadają sobie dwa pytania: Kto wyreżyserujei czy Affleck pozostanie tytułowym superbohaterem.