Lena Headey i Nick Frost w rodzinie wrestlerów

) i Lena Headey ) dołączą do obsady filmuReżyserią i scenariuszem produkcji zajmie się aktor Stephen Merchant To inspirowana faktami historia niezwykłej rodziny: nawróconego gangstera i ex-wrestlera Ricky'ego, jego żony Julii, córki Sarayi oraz syna Zaka, który powoli wchodzi do świata profesjonalnego wrestlingu. Wkrótce okazuje się, że amerykański sen ma również swoje mroczne strony.Główne role grają Florence Pugh Dwayne "The Rock" Johnson jest producentem filmu. Pojawi się również w epizodzie, ale będzie to znaczący epizod - "Skała" ponownie stanie pomiędzy linami.