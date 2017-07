Marcin Dorociński przestrzega przed zmianami klimatu

3 2 1

Na kanale Youtube WWF Polska można już zobaczyć film, który jasno i klarownie pokazuje: gdzie jesteśmy, co jest obecnie najważniejsze i co można zrobić, aby mieć szansę na bezpieczną przyszłość. Film jest dostępny TUTAJ – mówi Tobiasz Adamczewski z WWF Polska, koordynator kampanii Energia odNowa.Film w prosty, a równocześnie ciekawy sposób pokazuje, jak wygląda sytuacja wokół nas i co możemy zrobić, aby nie dopuścić do katastrofy na miarę wyginięcia dinozaurów, tyle że tym razem z nami w roli głównej. Film nie jest stworzony dla zysku czy dla czyjegoś partykularnego interesu. Jest stworzony z myślą o tych, którzy jeszcze nie są przekonani, że zrównoważony rozwój jest konieczny i możliwy. To wszystko uzmysławia widzom narrator filmu - Marcin Dorociński Film wyreżyserował Łukasz Bluszcz – reżyser i scenarzysta programów oraz filmów dokumentalnych dla Discovery, BBC czy Al Jazeera English – takich jak:. Producentem wykonawczym projektu jest Vision House Productions – dom produkcyjny od ponad dziesięciu lat tworzący filmy dokumentalne oraz programy dla polskich i zagranicznych stacji telewizyjnych.Produkcja filmowa jest częścią projektu Energia odNowa. Koordynatorem projektu jest WWF Polska, natomiast partnerami: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Energetyki Odnawialnej. Obsługą PR kampanii zajmuje się agencja First Aid Communication. Szczegółowe informacje na temat kampanii można znaleźć na stronie EnergiaodNowa.pl