Martin Sheen zostanie słynnym teleewangelistą

Getty Images © Craig Barritt



3 2 1



) dołączył do obsady. Główną rolę zagra w filmie Chiwetel Ejiofor to prawdziwa historia znanego pastora Carltona Pearsona z Tulsy, który w trakcie jednego z kazań ogłosił, że nie ma piekła i w ten sposób zrujnował swoją karierę. Mężczyzna nie poddał się jednak. Postanowił na nowo odbudować swój kościół, więzy rodzinne i wiarę. Sheen wcieli się w postać Orala Robertsa. Był on sławnym teleewangelistą, założycielem Oral Roberts University i mentorem Pearsona. Traktował go jak syna, aż do czasu, kiedy ten wyparł się wiary w piekło. Wtedy musiał publicznie odciąć się od bluźniercy.Obraz wyreżyseruje Joshua Marston . Autorem scenariusza jest Marcus Hinchey