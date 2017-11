Marvel był o krok od odzyskania X-Men i Fantastycznej Czwórki

W poniedziałek wszystkich zelektryzowała informacja podana przez stację CNBC, że Disney prowadzi rozmowy z 21st Century Fox. Ich tematem było odkupienie przez Disneya wielu z podmiotów należących do konkurencyjnego koncernu, w tym wytwórni filmowej 20th Century Fox.Dla kinomanów to właśnie ta część doniesień była najważniejsza. 20th Century Fox jest bowiem właścicielem praw do pokaźnej liczby postaci Marvel Comics. W przypadku zakupienia przez Disneya wytwórni, do Marvel Studios trafiłoby całe uniwersum X-Men, a także Fantastyczna Czwórka. A to oznaczałoby, że marzenia fanów o spotkaniu Wolverine'a z Iron-Manem, Hulkiem i Thorem mogłoby się ziścić. 20th Century Fox ma też prawa do oryginalnej trylogii, na czym z kolei zależałoby LucasFilm, które także należy do Disneya.Oferta zakupu obejmowała również stacje kablowe 21st Century Fox takie jak FX i National Geographic, sieć Star działającą w Indiach i Sky działającą w Europie. Disney nie był zainteresowany stacją FOX, telewizyjnymi kanałami informacyjnymi, sportowymi i lokalnymi. Czy w rozmowach poruszona została kwestia Hulu (21st Century Fox i Disney mają razem 60% udziałów w platformie), tego nie wiadomo.Niestety dla fanów kinowego uniwersum Marvela rozmowy zostały zerwane i koncerny ze sobą nie rozmawiają. Tak przynajmniej twierdzi Bloomberg. Być może jednak negocjacje wkrótce rozpoczną się na nowo, ponieważ Wall Street jest perspektywą umowy zachwycone. Po ujawnieniu przez CNBC informacji o prowadzonych rozmowach akcje Foxa poszły w górę o 8,9%, a akcje Disneya podrożały o 2,4%.O ile propozycja Disneya nie powinna dziwić, o tyle zainteresowanie nią wyrażone przez 21st Century Fox już tak. Jeszcze nie tak dawno temu koncern sam chciał powiększać swój stan posiadania, próbując kupić TimeWarner, właściciela wytwórni Warner Bros. i HBO. Te negocjacje zakończyły się fiaskiem, na czym zyskało AT&T, które ostatecznie w październiku ubiegłego roku podpisało umowę na kupno TimeWarner za 108,7 mld dolarów. Ta umowa wciąż czeka na zgodę ze strony amerykańskich organów regulacyjnych.