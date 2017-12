Matthew Vaughn wolałby nakręcić film dla DC niż dla Marvela

Od jakiegoś czasu mówi się, że czołowym kandydatem do wyreżyserowania nowego filmu o Supermanie jest Matthew Vaughn , twórca. Reżyser potwierdził, że wciąż prowadzi negocjacje z DC. Zaznaczył też, że chętniej nakręciłby film dla DC niż dla Marvela., powiedział reżyser.Tymczasem Mark Millar , autor komiksowych pierwowzorówczy, zdradził, że Vaughn zwrócił się do niego z prośbą o pomoc przy postaci Człowieka ze Stali. Millar opowiedział też co nieco o projekcie, nad którym pracował z Vaughnem jeszcze przed premierąWyląda na to, że Vaughn być może wyreżyseruje film o Supermanie, ale bez udziału Millara . Co byście powiedzieli jednak na taki duet twórców?