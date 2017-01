Michael Bay producentem filmu o Ameryce zadłużonej przez niby-Trumpa

Getty Images © Francois Durand

Studio Universal wygrało licytację, której przedmiotem był scenariusz filmu. Jego produkcją zajmie się Michael Bay ).To opowieść opisywana jako "sci-fun" (w opozycji do "sci-fi") i porównywana do. Akcja filmu rozgrywa się w dystopijnej przyszłości, w której amerykański prezydent w typie Donalda Trumpa doprowadził do bankructwa USA. Tymczasem Chiny, które są w posiadaniu amerykańskiej armii, upominają się o zwrot długu, a mnóstwo Amerykanów emigruje do Chin w poszukiwaniu pracy. Były oficer sił specjalnych USA zostaje zatrudniony przez chińskiego miliardera. Ma on uratować jego bogacza z amerykańskiego getta.Scenariusz napisał Rowan Athale ), który ma również wyreżyserować film.