Michael Douglas oskarżony o molestowanie seksualne

Kuriozalnej sprawy Michael Douglasa ciąg dalszy. Gwiazdor udzielił ostatnio wywiadu portalowi Deadline, w którym bronił się przed oskarżeniami o niewłaściwe zachowanie wobec pewnej kobiety. Teraz, reagując na zaistniałą sytuację, Susan Braudy, była współpracownica aktora, która prowadziła nowojorskie biuro jego filmy producenckiej Stonebridge Pictures, oskarżyła go o molestowanie seksualne i zapowiedziała ujawnienie dowodów przeciwko niemu.Dwukrotny zdobywca Oscara przed świętami dowiedział się, że Braudy, która 32 lata temu pracowała dla niego, odwiedza dziennikarzy i opowiada im różne rzeczy na jego temat. Według dziennikarza kobieta oskarża Douglasa o to, że: 1) używał w jej obecności (ale nie wobec niej tylko innych rozmówców, swoich przyjaciół i znajomych) barwnego, czasami nawet wulgarnego języka; 2) kiedy ją zwolnił, blokował jej karierę w branży filmowej; 3) masturbował się w jej obecności. Gwiazdor przyznał, że mógł używać barwnego języka, ale były to rozmowy z przyjaciółmi i znajomymi, którzy go dobrze znali i wobec których mógł sobie na to pozwolić. Przyznał również, że zwolnił ją, ponieważ jej praca nie przynosiła zadowalających go efektów i kiedy ktoś o to go pytał, był szczery. Zaprzeczył jednak, by specjalnie starał się zablokować jej zaistnienie w branży filmowej i kiedykolwiek obnażał się przed nią, nie mówiąc już o masturbacji.Brady z kolei przedstawia datowany na 1993 roku list wysłany do kalifornijskiej organizacji praw kobiet, w którym zarzuca Douglasowi molestowanie, powołuje się również na rozmowy ze znajomymi w tej sprawie. Dorzuciła także oskarżenia o publiczne znieważanie, wulgarne rozmowy o swoich kochankach w jej towarzystwie i dwuznaczny, nacechowany erotycznie język. Historię masturbacji opowiedziała ze szczegółami - ponoć odbyła się w trakcie pokazu testowego jednego z filmów, zakończyła się szczytowaniem aktora i była dla Braudy przerażającym doświadczeniem.Jeśli chodzi z kolei o ruch wyprzedzający w wykonaniu Douglasa, to był on odpowiedzią na nieetyczne według aktora zachowanie The Hollywood Reporter. Douglas twierdzi, że jest zszokowany tym, że szanująca się redakcja woli opublikować niesprawdzony materiał, niż stracić szansę bycia pierwszą, która ujawni światu sprawę. Dlatego też postanowił nie czekać z obroną, aż artykuł The Hollywood Reporter ujrzy światło dzienne i zwrócił się do Deadline z możliwością opowiedzenia swojej strony historii.