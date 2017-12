Michael Moore spotka się w sądzie z Weinsteinami?

Getty Images © Stephen Lovekin

Zapowiada się na sądową wojnę między Michaelem Moore'em Bobem Weinsteinami . Chodzi o, sequel nakręconego w 2004 dokumentuTytuł projektu odnosi się do 9 listopada 2016, dnia w którym Donald Trump został ogłoszony prezydentem Stanów Zjednoczonych. Film ma opowiedzieć o przyczynach sukcesu Trumpa oraz o chaosie, jaki zapanował po jego wygranej.Prawa do filmu mają Weinsteinowie i podobno blokują oni Moore'a przed znalezieniem kinowego bądź telewizyjnego dystrybutora. Według źródeł bracia zapłacili 2 miliony dolarów z planowanego 6-milionowego budżetu filmu. Do umowy z nimi doszło jeszcze przed ujawnieniem zarzutów o molestowanie seksualne pod adresem Harveya . Konflikt między reżyserem a producentami polega na tym, że Weinsteinowie chcą zwrotu swoich pieniędzy, natomiast Moore żąda, by panowie wycofali się z projektu, ponosząc niejako koszty skandalu. Moore , który nie zostawił suchej nitki na Harveyu , nie chce płacić Weinsteinom , bo wystawianie czeków mężczyźnie uznawanego za seksualnego drapieżnika skompromitowałoby jego film. Jego zdaniem Weinstein powinien uznać, że utrata wspomnianych 2 milionów to jego własna wina i powinien ponieść konsekwencje swoich czynów.