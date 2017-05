Millennium Docs Against Gravity: Dziś wykład Bady Minck

, reż. Bady Minck /Luksemburg, Austria/2017/44 min., reż. Bady Minck /3 min., reż. Bady Minck Stefan Stratil/ Austria, Luksemburg/1988/7 min.Po projekcji Bady Minck poprowadzi wykład mistrzowski. Bady Minck , urodzona w Luksemburgu rzeźbiarka i autorka eksperymentalnych filmów animowanych oraz producentka filmowa, jest jedną z najciekawszych współczesnych artystek kina, stale przekraczającą granice – zarówno te między światem sztuki współczesnej a kinem, jak i te na polu kinematografii. Swobodnie łączy animację, film dokumentalny i esej wizualny w pracy nad jedynymi w swoim rodzaju autorskimi obrazami eksperymentalnymi. Bady Minck korzysta z techniki rejestrowanego na taśmie filmowej poklatkowego filmu animowanego, który wykorzystuje do wykreowania swojego własnego uniwersum. Zapis niby-realnego świata jest ukształtowany przez jej artystyczną wrażliwość. Już na początku jej kariery filmowej wyraźnie zarysowywały się główne wątki obecne w twórczości artystki: relacja człowieka z naturą, rola architektury jako elementu porządkującego, a z drugiej strony ingerującego w zastany świat, rozważania nad rolą ludzkości w życiu planety.Na festiwalu zaprezentowane jest pięć filmów Minck najlepiej oddające jej twórczość filmową.to pierwszy duży sukces artystki na polu filmowym. Obraz poświęcony został niezrealizowanej idei architektonicznej Alfreda Loosa – pioniera modernizmu w architekturze. Loss planował budowę jedynego w swoim rodzaju ratusza w mieście Meksyk: pragnął żeby budynek był kombinacją kilku schodkowych azteckich piramid (obraz piramidy schodkowej powracał będzie latami w twórczości samej Minck).Reżyserka wraz ze współtwórcą filmu Stefanem Strasilem tworzą animację będącą naznaczonym silnym rzeźbiarskim spojrzeniem filmem eksperymentalnym, bawiącym się grą światła i cienia i przywodzącymi momentami na myśl dzieła op-artowe.– filmie prezentowanym na kilkudziesięciu festiwalach na całym świecie – Minck bada relację między człowiekiem a naturą. Ni to bogini, ni to kosmitka przemierza krainę przyglądając się temu jak ludzie ingerują w naturę, wykorzystują ją dla swojego pożytku.W najgłośniejszym bodajże dziele reżyserki– realizowanym przez pięć lat filmie eksperymentalnym Minck stara się przedstawić przewagę obrazu nad tekstem. Za bohatera wybiera poetę i pisarza Bodo Hella – człowieka słowa.Ten wątek Minck rozwija w swoim ostatnim filmie: prezentowanym premierowo na tegorocznym festiwalu w Sundance. Oglądamy w nim historię planety Ziemi widzianą oczami obserwujących ją z oddali przybyszek z kosmosu. Planeta jest narratorką filmu – poznajemy ja na długo przed pojawieniem się człowieka (zwanego przez samą Ziemię "dziwnym pasożytem") i opuszczamy na długo po tym jak ludzie z jej powierzchni zniknęli.Marzenie, kobieta, futrzasty język: film Bady Minck oscyluje wokół odwiecznych dylematów: cywilizacja a szaleństwo, natura a kultura, człowiek a zwierzę. Reżyserka porusza w nim kwestię wad i zalet naszej cywilizacji. Na styku między sferą zwierzęcą i cywilizowaną piękno staje się bestią. Bady Minck do swoich filmów podchodzi z niebywałym pietyzmem. Produkcje realizuje na taśmie filmowej, swój niepowtarzalny świat kreuje przy pomocy makiet i obiektów robionych ręcznie, zdjęcia potrafią trwać kilka lat. Wszystko podporządkowane jest uzyskaniu spójnego artystycznego efektu. W jej twórczości zawsze bardzo dużą rolę odgrywa muzyka. Do swoich prac i filmów często zapraszała muzyków, od twórców muzyki klasycznej, przez tuwińską śpiewaczkę gardłową po beat boxerów, do jej prac muzykę tworzyli między innymi: Bernhard Fleischmann, Beat Furrer, David Furrer, Siegfried Friedrich, André Mergenthaler, Misato Mochizuki, Dr Nachtstrom, Sainkho Namtchylak, Der Plan, Pulsinger & Tunakan. Bady Minck jest jedną z najbardziej uznanych reżyserek filmów eksperymentalnych i ambitnych, artystycznych animacji. Jej filmy gościły na przeszło pięciuset festiwalach a ona sama prezentowała swoje prace na czterech kontynentach. Bywa także członkinią jury jak w 2009 roku kiedy zasiadła w jury Festiwalu Filmowego w Wenecji.Wykład mistrzowski, który odbędzie się w poniedziałek 15 maja w warszawskiej Kinotece, poprowadzą: Tomasz Kolankiewicz, selekcjoner filmowy współpracujący z TVP Kultura i festiwalami filmowymi , i Adrianna Prodeus – doktorantka Szkoły Nauk Społecznych PAN, stypendystka Fulbrighta na Tisch School of the Arts (New York University), pisze o sztuce i filmie, zajmuje się awangardą w perspektywie interdyscyplinarnej.Więcej informacji na stronie festiwalu: docsag.pl/pl/