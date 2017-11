Millie Bobby Brown wybierze się w podróż do Narnii?

Ostatnio sporo mówi się o. Po latach spekulacji wszystko wskazuje na to, że widowisko w końcu zostanie nakręcone. W sieci już zaczęły się pojawiać informacje na temat tego, kogo zobaczymy w obsadzie.Jak podaje program That Hashtag Show producenci chcą, żeby jedną z głównych ról zagrała w filmie Millie Bobby Brown . Młoda aktorka oczywiście zyskała sławę dzięki serialowi Netfliksa. Miałaby się pojawić jako Jill Pole (w polskim wydaniu książki C.S. Lewisa zmieniona w Julię). Brown miała otrzymać ofertę gry, ale nie wiemy, czy ją przyjęła.Akcjarozgrywa się po wydarzeniach opisanych w. Co prawda w Anglii minął zaledwie rok, ale w Narnii znacznie więcej czasu. Kaspian jest już starym królem. Prosi on Aslana o pomoc w odnalezieniu syna Riliana, jedynego spadkobiercy majątku. Aslan rekrutuje do tego zadania dwoje uczniów z Anglii: Eustachego Scrubba i Julię Pole, dla której będzie to pierwszy pobyt w Narnii.Obraz wyreżyseruje Joe Johnston . Zapowiedział on, że będzie to jego ostatni film w karierze.