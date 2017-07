Minionki rekordowe w Chinach. Świat zachwyca się Spider-Manem

Getty Images © China Photos



W ten weekend o uwagę widzów walczyły dwa tytuły, co widać po ich wynikach. Iw ciągu trzech dni weekendu zdołały uzyskać wpływy przekraczające 100 milionów dolarów.Minimalnie lepsza okazała się animacja Universal Pictures.zarobili w weekend. Z tego ponad połowa (65 mln dolarów) pochodzi z Chin. To, co nie udaje się tam Disneyowi, konkurencja zdołała osiągnąć bez większych problemów. Trzecia częśćzanotowała rekord otwarcia dnia i rekord otwarcia weekendu dla filmu animowanego.Ale nie tylko w Chinachdobrze sobie radzi. Film zadebiutował jeszcze w sześciu innych krajach na miejscu pierwszym. Między innymi we Francji, gdzie w pięć dni zgarnął 9,1 mln dolarów (drugie najlepsze otwarcie animacji spod znaku Illumination). Podobnie było w Belgii (1,4 mln dolarów). W Portugalii animacja pokonałai pozostała numerem jeden. Inne ważne rynki w ten weekend to: Wielka Brytania (7,1 mln dolarów) i Meksyk (6,1 mln). W Australii sprzedaż biletów wzrosła o 1/3. Zagraniczne wpływy animacji wynoszą obecnie 298,4 mln dolarów, a globalne 447,6 mln dolarów. Cały cykl osiągnął właśnie granicę 3 miliardów dolarów.O tym, żebędzie hitem, wiadomo było jeszcze przed weekendem. Do czwartku włącznie obraz zdołał zarobić znakomite 25,3 mln dolarów. Kolejnepochodzi z weekendu, co dało w naszym zestawieniu drugie miejsce. Wynik ten udało się osiągnąć pomimo tego, że w wielu ważnych krajach (Chiny, Japonia, Francja, Niemcy, Hiszpania) widowisko nie miało jeszcze swojej premiery.Obraz trafił jednak do 56 mniejszych krajów, z czego w 50 znalazł się na pierwszym miejscu. Wiele z tych rynków imponuje swoimi wynikami. W Korei Południowej w pięć dnizarobił 25,8 mln dolarów, co jest trzecim najlepszy otwarciem hollywoodzkiej produkcji. Z Indii pochodzi 6,5 mln dolarów, Indonezji 6,9 mln, a z Tajwanu 4,8 mln. W Meksykuzarobił 12 mln dolarów, a w Brazylii ustanowił rekord lipcowego otwarcia (9,1 mln dolarów). W Europie film najlepiej sprzedał się w Wielkiej Brytanii (11,8 mln). Innymi ważnymi rynkami były Rosja (7,8 mln) i Australia (7,6 mln). W sumie widowisko sprzedaje się o 1/5 lepiej od, o 1/3 lepiej odi aż o 56% lepiej odNa odległej trzeciej lokacie wylądował, ze słabiutkim wynikiem. Z tego 7,5 mln dolarów pochodzi z Chin, dzięki czemu łączne wpływy w tym kraju wynoszą 218,3 mln dolarów. Widowisko ma jednak szansę na utrzymanie się jeszcze jakiś czas w naszym zestawieniu, ponieważ wciąż przed nim premiery w Japonii, Meksyku, Hiszpanii i Brazylii.Pierwszą piątkę kompletują dwie chińskie produkcje. Na czwartym miejscy znalazł się horror. W weekend zarobił. Miał jednak premierę w czwartek, więc łącznie na koncie jest już 20,6 mln dolarów.Z kolei kulinarna komediazgarnęłai wypchnęła z pierwszej piątki(w ten weekend 9,9 mln dolarów).