Miranda July szykuje film o napadzie rabunkowym

Getty Images © Sean Gallup

Artystka i reżyserka Miranda July ), przygotowuje nowy, na razie niezatytułowany film. Dość niespodziewanie ma to być...Jego bohaterką będzie Old Dolio, kobieta, której świat staje na głowie, kiedy jej rodzice, zawodowi kryminaliści, zapraszają kogoś z zewnątrz do pomocy przy największym skoku rabunkowym w ich karierze.Film powstaje we współpracy ze studiem Annapruena i należącym do Brada Pitta Plan B. Zdjęcia ruszają w maju.