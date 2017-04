Monumentalny klasyk fantasy "Koło Czasu" zmieni się w serial

Telewizyjny oddział Sony rusza z przygotowaniami serialu. Właśnie wybrano scenarzystę i producenta wykonawczego projektu. Został nim Rafe Judkins ).to ekranizacja jednego z najpopularniejszych cykli fantasy, który w Polsce znany jest jako "Koło Czasu". Twórcą cyklu był Robert Jordan. Seria liczy 15 tomów (14 właściwego cyklu plus jeden prequel). Sam Jordan w trakcie pisania 12. części zmarł. Serię dokończył innym popularny pisarz fantasy - Brandon Sanderson.Pierwszy tom nosi tytuł "Oko świata". Jej bohaterem jest młody Rand i grupa jego przyjaciół, z których każdy obdarzony jest wyjątkowymi mocami i możliwościami. Nie są jeszcze świadomi, że stanowią ważne tryby w proroctwach głoszących ostateczną walkę dobra i zła i koniec świata w kształcie, jaki wszyscy znają. Jednak to Rand może stać się postacią kluczową. Może bowiem okazać się Smokiem Odrodzonym.Sony zakupiło prawa do cyklu dekadę temu. Pierwotnie planowano realizację widowisk kinowych, które mogłyby stanowić konkurencję dla ekranizacji Tolkiena i Rowling.