Mortensen i Cassel ponownie złożą "Wschodnie obietnice"?

Jak donosi My Entertainment World, wiosną w Londynie mają rozpocząć się zdjęcia do kontynuacjiFilm pod roboczym tytułemma się rozpocząć w momencie, w którym zakończył się oryginał z 2007 roku. Kirill przejmuje po ojcu władzę w londyńskim półświatku. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że jego najbardziej zaufany współpracownik Nikolai jest pracującym pod przykrywką agentem rosyjskich służb bezpieczeństwa.Wszystko wskazuje na to, ze za kamerą nie stanie reżyser David Cronenberg . Nie wiadomo też, czy w rolach głównych powrócą Viggo Mortensen (któremuprzyniosły nominację do Oscara) oraz Vincent Cassel Oryginał opowiada historię pielęgniarki ( Naomi Watts ), która postanawia wyjaśnić tajemnicę jednej z pacjentek szpitala – młodej Rosjanki zmarłej podczas porodu. Okazuje się, że była ona prostytutką mającą kontakty z mafią. Bohaterka przypadkowo wkracza w sam środek rodzinnego konfliktu na szczytach przestępczego świata.