Mortimer i Oldman w nowym filmie twórcy "Megan Is Missing"

Getty Images © Matthew Eisman







) dołączyła do obsady filmu. Gwiazdą produkcji jest Gary Oldman będzie paranormalnym thrillerem. Opowie o rodzinie, która tanio kupuje na aukcji statek. Ma on posłużyć do rozkręcenia biznesu przewozowego. Niestety - wkrótce, pośrodku oceanu, członkowie rodziny odkryją jego koszmarną tajemnicę... Oldman wcieli się w ojca, który zostaje kapitanem felernej łodzi.Reżyseruje Michael Goi , operator, który pracował przy serialach