Muzułmańska superbohaterka w filmowym uniwersum Marvela

W rozmowie z BBC Arabic Kevin Feige zapowiedział, że planuje wprowadzić do ekranowego uniwersum Marvela postać Kamali Khan znanej lepiej jako Ms Marvel.Kamala była pierwszą muzułmańską superbohaterką, która otrzymała własną serię komiksową. Mieszkająca w New Jersey nastoletnia Pakistanka, która posiadła moc zmieniania kształtu swojego ciała, zadebiutowała na kartach wydawnictw Marvela w 2014 roku. Po tym, jak jej idolka Carol Danvers stała się Kapitan Marvel, Kamala "odziedziczyła" jej poprzednią tożsamość, czyli Ms Marvel.Aktualnie trwają zdjęcia do filmu o przygodach Danvers, w którą wciela się Brie Larson trafi do kin 8 marca 2019 roku. Myślicie, że pojawi się w nim postać Kamali?