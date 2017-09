NAGRODY FILMWEBU 2017: "Przełęcz ocalonych" triumfuje!

3 2 1



NAJLEPSZY FILM

NAJLEPSZY SERIAL

NAJLEPSZA GRA

SCENA, NA KTÓREJ PĘKALIŚMY ZE ŚMIECHU

"Strażnicy Galaktyki vol. 2" - psychotest Mantis

NAJMOCNIEJSZA SCENA

"Przełęcz ocalonych" - pierwsza bitwa Desmonda Dossa

NAJLEPSZA ROZRÓBA

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" - finałowa bitwa kosmiczna

ŻE CO!?

"Sausage Party" - finałowa orgia

NAJLEPSZY CZARNY CHARAKTER

NAJLEPSZY DUET

NAJLEPSZY BOHATER W GRZE KOMPUTEROWEJ

"Resident Evil 7 biohazard" - Jack Baker

NAJLEPSZY ZWIASTUN

"Thor: Ragnarok" - teaser nr 1

NAJLEPSZY NAJGORSZY FILM

Przez dwa miesiące mogliście głosować w plebiscycie NAGRODY FILMWEBU 2017 na swoje ulubione tytuły, sceny i postacie. I chociaż to członkowie redakcji wybrali nominowanych, decyzja, kto zasłużył na zwycięstwo, należała wyłącznie do Was. A mogliście wybierać w bardzo zróżnicowanych kategoriach – wiadomo, że nie ma wielkiego kina bez dobrej rozróby, scen, po których szczęki lądują na podłodze, i charyzmatycznych duetów. W naszych nagrodach kino idzie pod rękę z grami i serialami, zaś filmy tak złe, że aż dobre ogrzewają się w blasku sztuki wysokiej.Przypominamy, że w plebiscycie uwzględniliśmy tylko te filmy kinowe, seriale oraz gry, które miały polską premierę pomiędzy 1 lipca 2016 a 30 czerwca 2017 roku. W przypadku zwiastunów decydowała data ich publikacji (od 1.07.2016 do 30.06.2017).Poniżej pełna lista wybranych Waszymi głosami laureatów.W tym roku walka o zwycięstwo nie była aż tak zacięta, jak w zeszłym roku. Film Mela Gibsona zdobył 5 957 głosów, wyprzedzając, który uplasował się na miejscu drugim z wynikiem 5 421 głosów.