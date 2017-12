Nadciąga rewolucja w kinowym uniwersum DC Comics

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że szefowie Warner Bros. stracili cierpliwość do prowadzących DC Films i kierunku, w jakim podąża kinowe uniwersum DC Comics. Jak podaje portal Variety, wytwórnia szykuje rewolucyjne zmiany w kierownictwie, za którymi zapewne pójdą zmiany w filozofii kręcenia filmów. A wszystko to następuje, kiedy w kinachprzegrywa walkę o widza.Z DC Films pożegna się jeden z jego szefów Jon Berg . Od teraz będzie partnerem producenckim Roya Lee ). Jego następca w DC Films nie został jeszcze wybrany.Szef kreatywny DC Entertainment – Geoff Johns – pozostanie na swoim stanowisku. Wszystko jednak wskazuje na to, że jego rola w produkcjach filmowych zostanie ograniczona. Ma ponoć być jedynie konsultantem, koncentrując swoją uwagę na produkcjach telewizyjnych, komiksach i gadżetach.Toby Emmerich, prezydent Warner Bros. Picture Group, rozważa również likwidację autonomicznego statusu DC Films (które obecnie cieszy się niezależnością podobną do tej, jaką ma Marvel Studios w Disneyu). Zamiast tego chce zintegrować działania studia z funkcjonowaniem samego Warner Bros.Zmiany wejdą w życie w styczniu i cieszą się poparciem zarządu Time Warner (właściciela Warner Bros.). Szefowie koncernu nie są zadowoleni z decyzji wytwórni, by wciąż powierzać funkcję reżysera widowisk DC Comics Zackowi Snyderowi . Jest więc prawdopodobne, że będzie on od tej pory jedynie producentem komiksowych ekranizacji.Portal Deadline uważa już za pewnik, że Ben Affleck kończy swoją przygodę z postacią Batmana. Po raz ostatni ma się tej roli pojawić w widowisku. Jednak już w Matta Reevesa (film, który pierwotnie Affleck miał wyreżyserować, a scenariusz przygotowywał we współpracy z Geoffem Johnsem ) pod kostiumem Mrocznego Rycerza będzie się krył ktoś inny.W sieci pojawiło się już nowe nazwisko kandydata do tytułowej roli w. Ponoć gwiazda Jon Hamm bardzo stara się zdobyć tę rolę. Wcześniej w sieci przebąkiwano, że Batmanem może Jake Gyllenhaal