Nastanie "Piekielna głębia 2"

Pamiętacie jeden z najlepszych filmów o krwiożerczym i psychopatycznym rekinie? Nie. Nie chodzi o "Szczęki", tylko o thriller z Samuelem L. Jacksonem , w którym grupa naukowców prowadzi eksperymenty na rekinach, poprawiając ich kod genetyczny... Tak jest! To niezapomniana. Dla fanów mamy dobrą wiadomość – właśnie powstają zdjęcia do drugiej części. Ekipa jest już w Afryce Południowej.Film nie trafi jednak do kin. Będzie to oryginalna produkcja stacji Syfy. Niestety nie wiadomo nic na temat fabuły i obsady. Ale coś nam mówi, że jest się czego bać.