Nicole Kidman urodzi Aquamana

W cieniu bomby, jaką było porzucenie stołka reżyserskiegoprzez Bena Afflecka , trwa proces obsadzania ról do innego widowiska Warner Bros. i DC Comics. Propozycje angażu dootrzymali: Nicole Kidman i znany z serialu NetfliksaTen drugi wcieli się w przeciwnika Aquamana znanego fanom komiksów jako Black Manta. O tym, że to właśnie ta postać będzie czarnym charakterem w sieci mówiło się już od dłuższego czasu. Black Manta to złoczyńca stworzony przez Boba Haneya i Nicka Cardeya. Na kartach komiksów pojawił się w 1967 roku. Black Manta nie posiada żadnych niezwykłych mocy. Ma za to specjalny kombinezon, który pozwala mu schodzić na głębiny oceanu i toczyć tam walkę z Aquamanem, którego obwinia on o śmierć swojego ojca.Z kolei Nicole Kidman wcieli się w postać Atlanny. W komiksach jest ona mieszkanką Atlantydy, która zakochała się w człowieku. Ze związku tego narodził się Aquaman. Po raz pierwszy pojawiła się w komiksach w 1959 roku. Pierwotnie umarła zanim Aquaman stał się słynnym herosem. W późniejszych wersjach jedynie upozorowała swoją śmierć, by uwolnić się z opresyjnego społeczeństwa Atlantydy. Jason Momoa zagra tytułową postać. W obsadzie są również: Amber Heard jako Mera, Willem Dafoe jako Dr Vulko i Patrick Wilson jako Orm.