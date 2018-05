Nie żyje pisarz Philip Roth

Getty Images © Frederick M. Brown



We wtorek w wieku 85 lat zmarł wybitny amerykański pisarz Philip Roth . Przyczyną zgonu była zastoinowa niewydolność serca.Hollywood zainteresowało się jego twórczością pod koniec lat 60. Jako pierwszy na ekran został przeniesiony zbiór opowiadań. Film okazał się sporym hitem - przy budżecie rzędu 1,5 mln dolarów zarobił w USA ponad 20 milionów. Zdobył również nominację do Oscara za scenariusz.Inne znane ekranizacje prozy Rotha to: Nicole Kidman (2003), Benem Kingsleyem (2008), Alem Pacino (2014) oraz będąca debiutem reżyserskim Ewana Mcgregora (2016). Roth urodził się w 1933 roku w Newark w stanie New Jersey w rodzinie amerykańskich Żydów. Studia na Uniwersytecie Bucknella ukończył w 1955 roku. Światową sławę przyniosła mu zawierająca autobiograficzne wątki skandalizująca powieść "Kompleks Portnoya".Pisarz przez wiele lat wymieniany był w gronie kandydatów do literackiej nagrody Nobla. Wyróżnienia nigdy nie udało mu się jednak zdobyć. W 2014 roku Roth wycofał się z życia publicznego.