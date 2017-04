Nie będzie czwartej fazy kinowego uniwersum Marvela?

3 2 1



Szefowie Marvel Studios zaprosili niedawno do siebie dziennikarzy, by opowiedzieć im o planach na przyszłość. Portal Collider dowiedział się od Kevina Feige'a , że studio rozważa zmianę swojego podejścia do tworzenia komiksowych widowisk.Szef Marvela stwierdził , że po(filmie dawniej znanym jako) studio prawdopodobnie zrezygnuje z koncepcji faz. A to oznacza, że być może nie będzie czwartej fazy MCU. Czym ją Marvel zastąpi? Tego na razie nie wiadomo. Feige twierdzi, że póki co ma jedynie ogólny zarys tego, jakie historie chciałby, żeby pojawiły się po, ale żadne szczegóły nie są na razie ostatecznie ustalone. Feige odniósł się do dwóch widowisk zamykających obecną epokę kinowego uniwersum Marvela, czyli. Potwierdził to, co większość fanów już wiedziała, a mianowicie to, że filmy nie są kręcone jednocześnie. Szef wytwórni ujawnił, że takie podejście szybko zamieniło się w logistyczny koszmar, więc postanowiono, że zrealizują widowiska jeden po drugim.Portal Collider dowiedział się również, kiedy rozpoczną się zdjęcia do pierwszego filmu Marvela z kobietą w roli głównej. Ekipama wejść na plan w lutym przyszłego roku.