Skłamalibyśmy, pisząc, że się tego nie spodziewaliśmy. Przesuwanie premier to coś, do czego Rockstar Games zdążyło nas już przyzwyczaić i nie inaczej stało się z zapowiedzianym w październiku zeszłego roku. Nowa data premiery to wiosna 2018 roku, docelowe platformy pozostają natomiast bez zmian: PlayStation 4 i Xbox One. Na osłodę Rockstar Games rzuciło nam kilka nowych obrazków z gry.