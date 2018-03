Nintendo Direct 08.03 - najważniejsze informacje

Wczoraj w nocy Nintendo opublikowało na swoim kanale, czyli prezentację tytułów zmierzających na ich konsole - Switcha i 3DSa. Poznaliśmy również daty premier wcześniej zapowiedzianych gier, a na sam koniec Wielkie N zostawiło sobie wielką niespodziankę, coś na co czekali chyba wszyscy posiadacze Switchów. Pełenmożecie obejrzeć poniżej.Pełna lista zapowiedzi:=>- gra trafi do sprzedaży już 16 marca, a po premierze będzie dostawała darmowe DLC dodające bohaterów znanych z poprzednich odsłon serii. Pierwsze takie DLC pojawi się już 28 marca.=>- odświeżona edycja kultowej gry trafi na Switcha latem tego roku. Gra pozwoli na sterowanie magicznym pędzlem na dwa sposoby - wykorzystując ekran dotykowy w trybie przenośnym i przy pomocy kontrolerów ruchowych (Joy-Con) w trybie TV i stołowym.=>- zapowiedziana na zeszłorocznym E3 na konsolę 3DS produkcja zawita również na Switchu. W ten logiczno-zręcznościowy tytuł zagramy już 8 czerwca (również na 3DSie).=>- zapowiedziane w zeszłym roku "Project Octopath Traveler" to teraz po prostu "Octopath Traveler. Gra zadebiutuje 13 lipca 2018, a w dniu premiery do sklepów trafi również edycja kolekcjonerska, w której oprócz samej gry znajdziemy monetę, mapę i dioramę.=>- zaprezentowano gameplay z nowej gry Sudy 51. Tak na dobrą sprawę, to będzie to 7 mniejszych gier w jednej. Przy okazji potwierdzono, że gra dalej ma datę premiery zaplanowaną na ten rok.=>- gra jak już wiemy trafi do sklepów 25 maja tego roku. Podczas Directa zapowiedziano, że będzie dodana możliwość zapisywania stanu gry w każdym momencie, a dodatkowo w dniu premiery gry do sklepów trafi unikalne amiibo przedstawiające "Solaite of Astora".=>- zobaczyliśmy nowe fragmenty rozgrywki i poznaliśmy nowe mechaniki jakie spotkamy w grze. Zapowiedziano również, że przed premierą opublikowane zostanie darmowe demo oraz odbędą się sieciowe testy. Premiera już 22 czerwca tego roku.=>- wydana poprzednie wyłącznie na Wii U gra trafi wzbogacona o poziomy inspirowane "Super Mario Odyssey" na Switcha i 3DSa. Na Switchu zagramy w co-opie z drugim graczem, a na 3DSie skorzystamy ze stereoskopicznego 3D.=>- gra trafi na Nintendo Switch. Nie wiadomo jednak kiedy.=>- zremasterowana trylogia trzech pierwszych gier, wydana w zeszłym roku na PlayStation 4 trafi na Nintendo Switch. Premiera 10 lipca 2018.=>- gra Tarsier Studios wraz ze wszystkimi wydanymi do tej pory dodatkami zadebiutuje na Switchu 18 maja.=>- gra trafi na Switcha 24 kwietnia. Wszystkie wydane do tej pory oraz przyszłe dodatki dostępne będą do kupienia w eShopie.=>- poznaliśmy datę premiery portu z Wii U. Na Switchu zagramy 18 maja.=>- zapowiedziano pierwsze płatne DLC do trybu fabularnego "Splatoon 2". Kosztować będzie 80 złotych i już teraz można je zamawiać.=>- nowa odsłona fenomenalnej bijatyki Nintendo trafi na Switcha jeszcze w tym roku. Wiemy, że pojawią się w niej Mario, Link i Inklingi ze "Splatoona".=>- WarioWare powraca i pierwszy raz pojawia się na Nintendo 3DS. Kolekcja minigier, w skład której wejdą zarówno minigry znane z poprzednich odsłon, jak i nowe tytuły, zadebiutuje już 27 lipca na rodzinie konsol Nintendo 3DS.=>- gracze mogą wcielić się w strażnika-pancernika imieniem Dillon, który wraz z animowaną wersją Mii gracza i jego znajomych stara się powstrzymać inwazję wroga oraz uratować postapokaliptyczny świat. Premiera 25 maja.=>- remake klasycznej, fabularnej gry akcji z serii Mario & Luigi, tym razem z usprawnioną oprawą graficzną i nowymi trybami rozgrywki, które będą opowiadały historię Bowsera Juniora. Premiera w 2019 roku na 3DS.=>- można już składać preordery w eShopie, a sama gra oraz towarzysząca jej figurka amiibo zadebiutują 23 marca na 3DSie.=>- Pierwsze "Luigi's Mansion", które stanowiło tytuł startowy dla konsoli Nintendo GameCube w 2002 roku, pojawi się również na Nintendo 3DS. Remake zaoferuje zaktualizowaną oprawę graficzną i parę nowych funkcji. Premiera jeszcze w 2018 na 3DS.