Nowe szczegóły pięciu seriali ze świata "Gry o tron"

W maju stacja HBO i George R.R. Martin ogłosili, że rozpoczęły się prace nad szeregiem potencjalnych seriali rozgrywających się w świecie. Teraz poznaliśmy kilka szczegółów.Przede wszystkim ujawniono, kto jest autorem piątego z przygotowywanych projektów. Jest nim Bryan Cogman , jeden z producentów. Pracuje on wraz z Martinem nad serialem. Pisarz ujawnił, że ten projekt będzie adaptacją istniejącego materiału, ale nie powiedział którego. Stwierdził tylko, że jego akcja rozgrywa się w ekscytującym momencie w historii Westeros, a fani powinni być nim zachwyceni. Martin dodał również, że wszystkie pięć powstających seriali będzie prequelami. Każdy z nich jest, jego zdaniem, ciekawy i zapewni HBO bogactwo materiału do wyboru. Pisarz zastrzegł jednak, by fani nie powinni oczekiwać, że zobaczą wszystkie pięć seriali. Jego zdaniem zaledwie dwa lub trzy dotrwają do fazy produkcji pilotowego odcinka, a jeden z nich otrzyma zgodę na realizację sezonu. Premiery możemy spodziewać się w 2019 lub 2020 roku.Poza Bryanem Cogmanem nad projektami pracują: Jane Goldman (cyklW większość z nich Martin jest zaangażowany osobiście.