Nowy "Cloverfield" nie trafi do naszych kin?

Wszystko wskazuje na to, że z polskich planów dystrybucyjnych na rok 2018 właśnie wypadł kolejny film Paramount Pictures. Tym razem jest to owiany tajemnicą, znany też pod tytułem. Jak bowiem podaje portal Deadline, przejęciem praw do światowej dystrybucji filmu zainteresowana jest platforma Netflix.Przypomnijmy, że w grudniu Paramount Pictures dogadało się z Netfliksem w sprawie innego widowiska SF –. Wytwórnia zwątpiła w box-office'owy potencjał ekranizacji "Unicestwienia" po pokazach testowych filmu, co wyczuł Netflix składając szczodrą ofertę. Studio zachowało prawa do kinowej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chinach, zaś reszta świata zobaczy go od razu na stronach Netfliksa.pierwotnie miało pojawić się w kinach w lutym 2017 roku. Przez ten film Paramount odmówiło współpracy ze Skydance przy produkcji, który to ostatecznie wszedł do kin w marcu ubiegłego roku za sprawą Sony i okazał się w Stanach klapą debiutując na czwartej pozycji (na świecie poradził sobie całkiem znośnie).Potem studio przekładało datę premiery wielokrotnie: na 27 października, 2 lutego 2018 roku, by na początku stycznia raz jeszcze ją odsunąć w czasie, tym razem na drugą połowę kwietnia. Film stanowi więc dla Paramountu sporą zagwozdkę i odsprzedanie praw Netfliksowi może być dla niego niezwykle korzystnym biznesowym posunięciem.Netflix na razie nie komentuje sprawy.Film Juliusa Onaha rozgrywa się w niedalekiej przyszłości na amerykańskiej stacji kosmicznej. Po wypadku akceleratora cząstek załoga stwierdza nagle, że Ziemia zniknęła. Wkrótce astronauci odbierają sygnał z innej stacji kosmicznej. Bohaterowie odkrywają przerażającą prawdę, podważającą wszystko, co wiemy o świecie i ludzkości.