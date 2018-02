Nowy "Człowiek z blizną" bez daty premiery, za to Fuquą za sterami

3 2 1



W sierpniu do kin miał wejść, czyli nowa wersja. Tak się jednak nie stanie. Projekt jest bowiem wciąż w powijakach. A od lipca ubiegłego roku nie ma nawet reżysera.To ostatnie może się już wkrótce zmienić. Jak podaje portal Deadline, studio rozpoczęło właśnie rozmowy z Antoine'em Fuquą . Dwa lata temu był on już z projektem związany, ale ostatecznie z niego zrezygnował, by zająć się realizacją(film wejdzie do kin latem tego roku). Nie był ani pierwszym, ani ostatnim reżyserem stojącym za sterami. Żaden z nich się nie ostał.Portal Deadline dodaje również, że jest mało prawdopodobne, by Diego Luna pozostał gwiazdą nowego. Aktor już i tak czeka na możliwość zagrania kultowego gangstera od kilku lat. Ponieważ nie wiadomo, kiedy ruszy produkcja filmu, może się okazać, że nie będzie on mógł się pojawić na planie.Pierwszypojawił się w 1932 roku. Tony był w nim włoskim emigrantem, który w świecie pogrążonym w chaosie globalnego kryzysu gospodarczego próbuje realizować swój amerykański sen. Czyni to w jedyny sposób, jaki wydaje mu się możliwy – przemocą i zbrodnią. Przez dziesięciolecia film uważany był za jeden z wzorcowych filmów gangsterskich i w rankingu Amerykańskiego Instytutu Filmowego znalazł się wyżej od popularniejszego remake'u.Wśród zwyczajnych widzów mało kto wspomina obraz Howarda Hawksa Richarda Rossona , kiedy mowa o Tonym, człowieku z blizną. Wszystko przez film z 1983 roku z Alem Pacino w roli głównej. Bohater wciąż nazywał się Tony, ale teraz był Kubańczykiem, a cała akcja została przeniesiona z Chicago do Miami. Po premierze oczywiście odezwały się standardowe głosy, że nie kręci się remake'ów arcydzieł. Świadectwem tych sentymentów była nominacja do Złotej Maliny dla najgorszego reżysera. Dziś tenjest uznawany za arcydzieło, a o oryginale mało kto pamięta.