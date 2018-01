OFICJALNIE: "Gra o tron" skończy się w 2019 roku

3 2 1



Stacja HBO potwierdziła to, co większość fanówwidziała już od dawna. Ósmy sezon serialu będzie miał swoją premierę w 2019 roku.HBO potwierdziło też skład reżyserski sześciu odcinków finałowego sezonu. Wśród nich są sami twórcy serialu – David Benioff D.B. Weiss . Panowie, we współpracy z Bryanem Cogmanem Dave'em Hillem , przygotują też scenariusze wszystkich odcinków.Reżyserami odcinków ostatniego sezonu będą też weterani Miguel Sapochnik (zdobywca Emmy za odcinek "Battle of the Bastards") i David Nutter (zdobywca Emmy za odcinek "Mother's Mercy").Twórcy planują również nakręcenie kilku różnych zakończeń. W ten sposób chcą obronić się przed przeciekami, by ostateczny finał serialu był zaskoczeniem dla fanów.Finał siódmego sezonu ustanowił nowy rekord oglądalności HBO w Stanach. Odcinek "The Dragon and the Wolf" obejrzało 16,5 mln widzów.