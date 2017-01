OFICJALNIE: Andy Serkis i Martin Freeman w obsadzie "Black Panther"

3 2 1



O tym, że zdjęcia dowłaśnie się rozpoczynają, informowaliśmy już parę dni temu. Teraz jednak Marvel Studio wydało w tej sprawie komunikat. A w nim znaleźliśmy potwierdzenie także tego, kto w filmie wystąpi. Wiemy już więc z całą pewnością, że Andy Serkis powróci jako Ulysses Claw, a Martin Freeman jako Everett K. Ross.Akcjarozpoczyna się po wydarzenia ukazanych w filmie. T'Challa wraca do królestwa Wakandy, by zasiąść na tronie. Niestety wkrótce pojawia się dawno niewidziany wróg. Prawo T'Challi do tronu Wakandy i tytułu Czarnej Pantery zostanie wystawione na ciężką próbę, kiedy zostanie wciągnięty w konflikt, od którego zależeć będą losy nie tylko Wakandy, ale też całego świata...Za kamerą widowiska stanie Ryan Coogler , a w roli tytułowego bohatera zobaczymy Chadwicka Bosemana Michael B. Jordan otrzymał rolę Killmongera, zajadłego wroga Czarnej Pantery.Premiera planowana jest luty 2018 roku.