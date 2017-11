OFICJALNIE: Będzie serialowy "Władca Pierścieni"!

Niespełna dwa tygodnie temu pisaliśmy o możliwości zakupu przez Amazon Studios praw do prozy J.R.R. Tolkiena w celu realizacji serialu. Dziś już mamy pewność –trafi na platformę Amazonu.Studio dogadało się ze spadkobiercami Tolkiena i za prawa do ekranizacji zapłaciło gigantyczną sumę prawie 250 milionów dolarów. Ile wyda na produkcję, tego na razie nie wiadomo.Projekt nie ma prowadzących ani scenariusza. Nie wiadomo więc, o czym serialbędzie dokładnie opowiadać. Z informacji, do których dotarł portal Deadline, wynika, że przynajmniej pierwszy sezon będzie prequelemi zobaczymy w nim historie, które pominięto w kinowych widowiskach. Podobno też spadkobiercy narzucili ograniczenia na temat tego, co może zostać pokazane w serialu, a o czym nie mogą wspominać.Umowa zakłada realizację co najmniej kilku sezonów. Amazon będzie też mógł wyprodukować spin-offy.Spadkobiercy Tolkiena od dłuższego czasu szukali domu dla serialowego. Wśród zainteresowanych był Netflix, który rzekomo oferował około 100 milionów dolarów za prawa do ekranizacji.