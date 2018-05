OFICJALNIE: Szykuje się szybka i wściekła walka o Foxa!

Latem miało się odbyć spotkanie udziałowców 21st Century Fox, na którym planowano zatwierdzić zgodę na przejęcie przez Disneya większość tego, co koncern posiada, w tym wytwórni filmowych 20th Century Fox i Fox Searchlight. Wszystko jednak wskazuje, że udziałowcy będą głosować zupełnie nad czymś innym. Dziś bowiem Comcast oficjalnie potwierdził to, o czym mówiło się już od dawna: medialny gigant jest w trakcie przygotowywania konkurencyjnej oferty.Disney zaoferował 21st Century Fox 52,4 mld dolarów. Comcast nie podaje szczegółów swojej oferty, ale w wydanym komunikacie stwierdza, że będzie ona zawierała równie korzystne warunki, a nawet lepsze. Specjaliści z Wall Street sądzą, że koncern zaoferuje około 60 miliardów dolarów.Comcast chce kupić praktycznie wszystko, co posiadają Rupert Murdoch i jego synowie, w tym 20th Century Fox, Fox Searchlight oraz stacje kablowe (m. in. FX i National Geographic). W 21st Century Fox pozostałyby stacje telewizyjne FOX i FOX News oraz siec telewizji lokalnych.Jeśli 21st Century Fox przyjmie tę ofertę, będzie musiało zapłacić Disneyowi półtora miliarda dolarów kary. Będzie to też oznaczać koniec nadziei fanów, którzy wierzyli w pojawienie się Wolverine'a, Magneto i Fantastycznej Czwórki w kinowym uniwersum Marvela.Przypomnijmy, że Comcast prowadził już w ubiegłym roku rozmowy w sprawie przejęcie większości stanu posiadania 21st Century Fox. Wtedy jednak zrezygnował z zakupu bojąc się sytuacji, jaka ma miejsce w przypadku przejęcia TimeWarner przez AT&T. Kontrakt wart 85 miliardów dolarów został zaskarżony przez amerykański Departament Sprawiedliwości i sprawę rozstrzygnie sąd.Comcast jest jednym z największych koncernów medialnych na świecie. Jest właścicielem NBCUniversal, do którego należą: stacja NBC, studia Universal Pictures i Focus Features, Illumination Entertainment i DreamWorks Animation. W przeszłość Comcast próbowało kupić TimeWarner (w 2014 roku za 45,2 mld dolarów, sprzedaż powstrzymały ówczesne władze amerykańskie), a także Disneya (w 2004 roku za 66 mld dolarów, na co nie zgodził się szef Disneya).