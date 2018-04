Oburzenie na sukces "Avengers" w Korei. Będzie zmiana prawa

3 2 1



Nie wszyscy zadowolenie są z box-office'owych sukcesów widowiska Marvela. To, co wydarzyło się w Korei Południowej, może wkrótce doprowadzić do zmian w prawie o dystrybucji kinowej.A wszystko dlatego, żew ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania zarobiła 39,2 mln dolarów. Aż 95% wszystkich biletów sprzedano na seanse tego widowiska. Było to możliwe, ponieważ trzy największe sieci kinowe przeznaczyły dlaaż 85% seansów. I właśnie ta praktyka nie podoba się koreańskim politykom, którzy uznali je za zmowę sieci i objaw monopolu.W koreańskim parlamencie jest już ustawa, która zamierza narzucić sieciom kinowym ograniczenia. Zgodnie z nowymi przepisami jeden film będzie można pokazywać dziennie maksymalnie na 40% wszystkich seansów. Przypadekmoże przekonać polityków, by nowe prawo przyjąć.