Odtwórca roli Kermita nie porzucił Muppetów dobrowolnie

Kiedy kilka dni temu pisaliśmy o tym, że Steve Whitmire kończy pracę w charakterze głosu Kermita, zaznaczyliśmy, że aktor "nie ujawnił powodów swojego odejścia". Dziś powody stały się jasne i okazuje się, że rezygnacja z roli nie była jego decyzją.Aktor opowiedział swoja wersję historii w swoim pierwszym wpisie na blogu. Wyznał, że praca przy Muppetach była "dziełem jego życia" i że był "u szczytu swoich możliwości". Rozwiał też wątpliwości co do tego, czy odszedł dobrowolnie. Whitmire pracował przy Muppetach od 1978 roku, a od 1990 - od czasu śmierci Hensona - był głosem Kermita. Zastąpić ma go Matt Vogel Whitmire zdradził, że o decyzji, by go zwolnić, dowiedział się w październiku. Przyznał, że kierownicy Muppet Studios mieli z jego osobą "dwa problemy" - natury których nie zdradził. Twierdzi jednak, że dowiedział się o tych problemach dopiero ze wspomnianego telefonu oraz że potem wielokrotnie proponował włodarzom rozwiązanie ich - bez skutku.Muppets Studio wystosowało lakoniczne oświadczenie w sprawie Whitmire'a