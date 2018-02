Oglądaj w domu i za darmo filmy z festiwalu Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand jest miejscem, w którym odbywa się jeden z najbardziej znanych na świecie festiwali filmów krótkometrażowych. Jeśli nie mogliście być na nim osobiście, teraz macie okazję doświadczyć niesamowitych przeżyć, dzięki portalowi Festival Scope . We współpracy z festiwalem oferuje zestaw najlepszych krótkometrażówek z najnowszej edycji imprezy.Wśród prezentowanych tytułów znalazły się między innymi:S. ma 8 lat i jest dziewczynką obdarzoną niezwykle bogatą wyobraźnią. Kocha naturę i zwierzęta. Leżąc w szpitalnym łóżku wspomina szczęśliwszy czas, spędzony w wiosce dziadków. Jednak z niepamięci zaczynają wyłaniać się mroczniejsze wspomnienia.Serge i czwórka przyjaciół pracują w niewielkiej firmie kupionej właśnie przez duży koncern. Jako prezent powitalny nowi właściciele organizują dla pracowników dzień w spa.Daj sobie czas. Poradzisz sobie. Jean świętuje urodziny, upija się i wspomina straszliwy weekend, podczas którego doszło do rozpadu jego związku z Mathilde.Dziewczynka zostaje zabrana przez jej dwóch ojców na imprezę, na której jest świadkiem różnych dorosłych rytuałów. Im dłużej trwa impreza, tym dziwniejsze wydają się jej zachowania dorosłych. Każdy próbuje się dopasować do reszty, lecz nikomu się to nie udaje.Portret grupy osób mieszkających w domu socjalnym. Wszyscy oni poszukują szczęścia, przebaczenia i sensu życia.