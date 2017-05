On powróci!

Potrudno stwierdzić, czy to wciąż dobra czy raczej niepokojąca wiadomość. Arnold Schwarzenegger potwierdził, że zagra w nowej części cyklu. Sytuację może ratować fakt, że producencką pieczę nad sequelem będzie sprawował sam James Cameron O samym projekcie wciąż niewiele wiadomo, ale jeśli wierzyć słowom Schwarzeneggera Cameron ma dobre pomysły na to, jak kontynuować serię. Jak zwykle, aktor był bardzo oszczędny w słowach i nie zdradził nic więcej.Powiedział za to dziennikarzom, że scenariuszjuż wkrótce zostanie ukończony. Pozostaje nam cierpliwie czekać.