Opowiadanie George'a R.R. Martina w drodze na mały ekran

Stacja Syfy oficjalnie dała zielone światło na realizację serialowej ekranizacji opowiadania, którego autorem jest George R.R. Martin , twórca literackiego pierwowzoruW Polsce opowiadanie wydano pod tytułem "Wędrowcy". To historia ośmiu naukowców i potężnego telepaty, którzy wyruszają na ekspedycję do granic naszego układu słonecznego - w nadziei nawiązania kontaktu z obcymi. W trakcie podróży zaczyna dochodzić do przerażających i brutalnych wydarzeń.W 1987 powstała już filmowa ekranizacjaw reżyserii Roberta Collectora W obsadzie serialu są m.in. Gretchen Mol Maya Eshet . Scenariusz napisał Jeff Buhler ), a showrunnerem serii jest Daniel Cerone . Pilota wyreżyseruje Mike Cahill ). Współproducentem serialu jest Netflix, który zajmie się dystrybucją poza USA.