Oto gwiazda aktorskiej wersji "Mulan"

Poszukiwania skończone! Twórcy– aktorskiej wersji animacji Disneya pod tym samym tytułem – znaleźli w końcu aktorkę, która wcieli się w główną bohaterkę. Rolę otrzymała Chinka Yifei Liu ).Wybór nie był łatwy. Twórcy szukali aktorki o chińskich korzeniach, która biegle posługuje się językiem angielskim, zna się na wschodnich sztukach walki i ma ową nieuchwytną, ale jakże ważną cechę – zadatki do bycia gwiazdą. Poszukiwania trwały prawie rok. Yifei Liu musiała pokonać prawie tysiąc rywalek.Według legend tytułowa bohaterka żyła w czasach północnej dynastii Wei (386-534). W męskim przebraniu wstąpiła do cesarskiej armii, kontynuując dzieło ojca. W swej służbie cesarzowi tak bardzo się wyróżniła, że ten chciał ją mianować gubernatorem jednej z prowincji. Hua Mulan odmówiła jednak i powróciła do rodzinnego domu. Kiedy przybyli odwiedzić ją jej byli towarzysze, byli zszokowani, że jest kobietą.Za kamerąstanie Niki Caro ). Premiera planowana jest na 2019 roku.